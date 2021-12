Sahibə Qafarova İranın XİN rəhbəri ilə görüşdü - FOTO

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker qonağı salamlayaraq, ümidvar olduğunu bildirib ki, onun ölkəmizə ilk səfəri münasibətlərimizin daha da möhkəmləndirilməsinə yeni təkan verəcək.



Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi üçün yaxşı şərait mövcuddur. Münasibətlərimizin inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri və görüşləri, onların siyasi iradəsi mühüm rol oynayır. Yüksək səviyyəli görüşlər zamanı aparılan danışıqlar və ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər əlaqələrimizin hüquqi bazasını təşkil edir.

Sahibə Qafarova bildirib ki, 44 günlük Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyaraq, öz torpaqlarını qəsbkarlardan azad etdi. O, hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri haqqında məlumat verib.

Milli Məclisin sədri parlamentlərarası əlaqələrin dövlətlərarası münasibətlər sistemində rolundan danışaraq, hər iki ölkənin qanunvericilik orqanında dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsini təqdir edib. Bildirib ki, deputatların qarşılıqlı səfərləri və mütəmadi görüşləri qanun yaradıcılığı sahəsində təcrübə və informasiya mübadiləsi baxımından önəmlidir.

Sahibə Qafarova deputatlarımızın nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda səmərəli fəaliyyət göstərmələrini, müzakirə olunan məsələlərdə bir-birlərinə dəstək olduqlarını diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, bu yaxınlarda Madriddə Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsi yaradılıb. Qurumun bu parlament ölçüsü təşkilata üzv ölkələri düşündürən məsələlərin müzakirəsi və prinsipial məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Milli Məclisin sədri parlamentlərin bundan sonra da münasibətlərimizin inkişafına öz layiqli töhfəsini verəcəyinə inamını ifadə edib.

Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian ölkəmizə səfərindən və burada keçirdiyi görüşlərdən məmnun qaldığını söyləyib. Qonaq 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərə görə Azərbaycan xalqını və Milli Məclisin sədrini təbrik edərək, öz ürək sözlərini söyləyib. Bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyib.

Hüseyn Əmir Abdullahian iki ölkə münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə daha da inkişafında İranın maraqlı olduğunu deyib. Qeyd edilib ki, hər iki dövlət başçılarının siyasi iradəsi sayəsində münasibətlərimizdə keyfiyyətcə yeni mərhələ başlayıb.

O, yüksək səviyyəli siyasi münasibətlərin digər sahələrə də müsbət təsir etdiyini söyləyib. Bildirilib ki, əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə parlamentlər də mühüm töhfə verir.

Söhbətdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə danışılıb.

Görüşdə İranla parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri Eldar İbrahimov, Əziz Ələkbərov, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, ölkəmizin İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə, İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.