Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Xırdalan kəndi ərazisində bir neçə nəfər qaz xəttini qanunsuz olaraq kəsərək, yerini dəyişdirməyə cəhd ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə yerinə gələn "Azəriqaz” əməkdaşları bu cəhdin qarşısını alıblar:

"Ancaq hadisəni törədənlər yük maşınını xəttin altından çəkmədikləri üçün, 3000 abonent hazırda qazsız qalıb. Dərhal DİN-nin 102 qaynar xəttinə müraciət olunub".

