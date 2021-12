İrəvandan SON DƏQİQƏ AÇIQLAMASI: Qriqoryan Bakıya və Ankaraya..

Ermənistan tərəfi regional məsələləri müzakirə etmək üçün həm Bakıya, həm də Ankaraya səfər etməyə hazırdır.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Ermənistanın ictimai televiziyasına müsahibəsində Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib.

"Biz Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin ikitərəfli formatda müzakirəsini görürük, lakin bu məsələni "3+3" formatında müzakirə etmək üçün əsas olarsa, bu fürsətdən istifadə edib bir-birimizin mövqeyini aydınlaşdıracağıq. Lazım gələrsə, biz Ankaraya və Bakıya getməyə, həmçinin bu ölkələrin nümayəndə heyətlərini İrəvanda qəbul etməyə hazırıq”, - Qriqoryan bildirib.

Qriqoryan qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi regional məsələlər üzrə işləməyə və müzakirə təşkil etməyə hazırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.