Almaniya polisi bu ilin əvvəllərində narkotik ticarətçilərindən ələ keçirdiyi 100 milyon avro dəyərindəki kriptovalyutanı nəğd pula çevirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bank vasitəsilə nəğd pula çevrilən vəsait Hessen bölgəsinin bələdiyyəsinin hesabına köçürülüb. Rəsmi dairələrdən bildirilib ki, proses qanun çərçivəsində aparılıb.

Aralarında Bitkoinin də olduğu kriptovalyutalar 9 növdə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.