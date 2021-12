Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ənənəvi illik mətbuat konfransı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ənənəvi toplantı 2001-ci ildən təşkil edilir. Pandemiya səbəbilə son iki ildə toplantı videokonfrans formatında keçirilirdi. Bu il isə dövlət başçısı jurnalistlərlə üz-üzə görüşüb. Ötən il baş tutan onlayn toplantı 4 saat 29 dəqiqə davam etmişdi.

