Putin CANLI YAYIMDA dünyaya bəyan etdi: Ukrayna barədə QƏTİ MÖVQEYİNİ AÇIQLADI

“Ukraynaya yeni silahlar tədarük edilərkən, bizdən buna səssiz qalmamızı istəyirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin illik ənənəvi mətbuat konfransında belə deyib. O bildirib:

“2014-cü ildə Ukraynada baş verən çevrilişdən sonra Krımlıları müdafiə etməyi rədd etmək mümkün deyildi. Ukraynada çevriliş olmadan əvvəl Krımın Rusiyaya birləşəcəyi heç kimin ağlına gəlməzdi. Ukrayna hökuməti Donbasda yeni hərbi əməliyyatlar üçün hazırlıq həyata keçirir. Rusiyanı isə buna müdaxilə etməməyə çağırırlar. Ukraynada radikalların davranışlarına səssis qalmağımızı istəyirlər. Buna səssiz qala bilmərik. Biz təhlükəsizliyimizi düşünməliyik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.