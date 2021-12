Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi təsdiqləndi

Prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında Fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlirləri 10 589 701,9 min manat, xərcləri isə 12 789 674,6 min manat məbləğində təsdiq edilib.

Müəyyən edilib ki, Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:

Müəyyən edilib ki, Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

“2022-ci ildə Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilib.

“Dövlət Neft Fondunun 2022-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası” təsdiq edilib.

