Gürcüstanda koronavirusa qarşı buster dozanın vurulması üçün tələb olunan müddət 6 aydan 3 aya endirilib.

Bu barədə qərarı ölkənin İmmunlaşdırma Şurası qəbul edib.

Qərarla üçüncü doza kimi istənilən peyvənddən istifadə tövsiyə olunub.



Qeyd edək ki, Gürcüstanda 18 yaşdan yuxarı şəxslər buster doza qəbul edə bilir.

