Pərvin 47 minlik üzüyü ilə diqqət çəkdi - FOTO

Dünən "Zəhər Tuluğu"nun premyerasına qatılan aktrisa Pərvin Abıyeva "look"u ilə digərlərindən fərqlənib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbərki, hər zaman geyimləri ilə diqqət çəkən serial və kino ulduzunun bu dəfə bahalı zinət əşyaları marağa səbəb olub.

Abıyevanın yerli moda evi tərəfindən hazırlanan dəstinin qiyməti 165 manat təşkil edir.

Pərvin pencək, şalvar və klassik bodisini "Dolce & Gabanna" brendinə məxsus qırmızı çanta ilə tamamlayıb. Sözügedən əl aksessuarının qiyməti təxminən 5 min dollardır (8500 AZN).

Abıyevanın barağındakı "Bvlgari"markasına məxsus 24 min avroluq (təxminən 47 min manat) üzüyü də isə xüsusi diqqət çəkib.

