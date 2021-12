“Rusiya ilə geniş əlaqələrimiz olduğu üçün prinsiplərimizi və Ukrayna ilə yaxın əlaqələrimizi yox saymayacağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

O bildirib ki, belə çətin anlarda zamanın ruhu və milli təhlükəsizlik nə tələb edirsə, onu edəcəklər:

“Bu, çətin işdir, lakin diplomatiya bunun üçündür”.

