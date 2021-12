Qayanı parçalayanda GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADI: 64 ayağı olan canlı... - FOTOLAR

İngiltərənin şimal-şərq sahillərində təsadüfən önəmli tapıntı ilə üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii proses nəticəsində parçalanaraq sahilə düşən qayanın içindən ikicütayaqlıların ən böyük növünün qalıqları tapılıb. Qayanın bölünməsi nəticəsində tapılan ikicütayaqlıların bu növü elmdə “Arthropleura” adlanır. 326 milyon il əvvəl yaşayan canlının uzunluğu 2,5 metr ağırlığı isə 50 kiloqram olub. Heyvanın 32 və ya 64 ayağı olduğu güman edilir.

Elm adamlarının sözlərinə görə, ikicütayaqlılar tələf olarkən cəsədləri tamamilə parçalanır. Ona görə də, onların qalıqları nadir hallarda tapılır.

