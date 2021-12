Türkiyə Super Liqasının XVIII tur matçından sonra insident baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yeni Malatyaspor" və "Kayserispor" komandaları arasında matçdan sonra Malatya təmsilçisinin prezidenti Adil Gevrek meydana daxil olaraq, oyunun baş hakimi Hüseyin Göçekə hücum çəkib.

Buna səbəb isə referinin komandanın lehinə penalti qərarı verməsi olub.

Qeyd edək ki, qarşılaşma 2:2 hesabı ilə başa çatıb.



