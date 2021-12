Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Misirin "Zamalek" klubundan icarəyə götürdüyü Mustafa Məhəmmədi birdəfəlik transfer edir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə isitnadən xəbər verir ki, klub 24 yaşlı hücumçunun keçidi üçün 4 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, Mustafa Məhəmməd 2020-ci ilin yanvarından "Qalatasaray"da çıxış edir.

