Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 illik yubileyi münasibəti ilə videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarxda məcburi köçkün ziyalılar, şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları, gənclər daim dövlət başçısının diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduqlarını deyib, ən xoş arzularını bildirib və dövlət başçısını yubileyi münasibəti ilə təbrik ediblər.

