İndoneziyanın “Tornado FC” klubunun qapıçısı Taufik Ramsyah oyun zamanı rəqibi ilə toqquşduqdan sonra huşunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 20 yaşlı qolkiper xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

