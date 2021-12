Ruslan Auşev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Rusiya Federasiyası İnquşetiya Respublikasının birinci Prezidenti Ruslan Auşev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli İlham Heydər oğlu,

Yubileyiniz münasibətilə ən səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin.

Sizin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsində çoxşaxəli və səmərəli fəaliyyətiniz müasir Azərbaycanın böyük dövlət və siyasi xadimi kimi istedadınızı parlaq şəkildə göstərir. Siz Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş iqtisadi və sosial inkişaf strategiyasını ardıcıl şəkildə reallaşdırırsınız.

Yüksək peşəkarlıq, zəngin həyat yolu, ən çətin vəziyyətlərdə siyasi kompromis tapmaq bacarığı, sosial siyasətin ardırıcıllıqla reallaşdırılması Sizə nüfuz, hörmət və inam qazandırmışdır.

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, çoxmillətli Azərbaycanın rifahı, əmin-amanlığı, xoşbəxtliyi və tərəqqisi naminə qarşıda duran vəzifələrin reallaşmasında yeni uğurlar arzulayıram".

