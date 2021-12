Çindən ŞOK HƏMLƏ: Bölgəyə gəldilər - ABŞ narahatdır

Səudiyyə Ərəbistanı Çinin dəstəyi ilə ballistik raket hazılayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN televiziyası ABŞ kəşfiyyatına istinadən məlumat yayıb. İddilara görə, Çin krallığa texnologiya dətsəyi verir. Bildirilir ki, bu dəstək ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trampın dövründən başlayıb. Lakin Tramp bu barədə Konqresə məlumat verməyib. Çinin Səudiyyə Ərəbistanı üzərində təsirinin artması ABŞ narahat edir. Bu həmlənin bölgədə xüsusilə Yaxın Şərqdə güc balansını dəyişəcəyi və gərginliyi artıracağı güman edilir.

