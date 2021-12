1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə nə baş verir? - Mərkəzdən AÇIQLAMA

Bu gün sosial şəbəkələrdə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdinin 1-ci korpusunda işıqların sönməsi və bu səbəbdən istilik sistemlərində də problemin yaranması ilə bağlı məlumatlar paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzdən verilən məlumata görə, saat 11:30 radələrində Kliniki Tibbi Mərkəzi elektirik enerjisi ilə təmin edən yüksək gərginlikli hava xəttində açılma baş verib və elektirik enerjisi təxminən 10 dəqiqə sonra, saat 11:40-da tam bərpa olunub:

"Mərkəzin bütün şöbələrində və ya korpuslarında ümumiyyətlə elektirik enerjisinin olmaması ilə bağlı yayılan məlumatlar əsassızdır. Bildiririk ki, Kliniki Tibbi Mərkəzin ümumilikdə 5 ədəd elektirik generatoru var və həmin zaman onlardan yalnız biri işə düşməyib. Bu da Mərkəzin Poliklinika şöbəsinin işinə təsir edib. Ağır xəstələrin olduğu digər şöbə və bölmələrdə elektirik enerjisinin verilişində problem yaşanmayıb. Bir daha bildirir ki, elektirk enerjisinin verilişində baş verən qısa fasiləli problem Kliniki Tibbi Mərkəzin fəaliyyətinə, mərkəzdə olan ağır xəstələrin vəziyyətinə heç bir təsir etməyib".

