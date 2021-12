“Rusiyanın Ukraynaya hər hansı hərbi müdaxiləsi cavabsız qalmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər naziri Liz Trass belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın Ukrayna və NATO-ya qarşı hücum siyasəti qəbuledilməzdir. “Rusiyanın hər hansı hücumu böyük strateji səhv olacaq və güclü şəkildə qarşılıq alacaq” deyən diplomat, Moskvanı gərginliyi danışıqlar yoluyla həll etməyə çağırıb.

