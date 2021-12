Pərdəni bağlamağı unutdu: Qonşu hər şeyi gizlicə lentə aldı - Rəzillik...

Şotlandiyada polislərin davranışı böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı iki kişi polis və 43 yaşlı qadın polis öz aralarında oyun oynayıblar. Oyunun qaydalarına görə, məğlub olan polis digəri ilə yaxınlıq etməli idi. Oyun bitəndən sonra polislər yaxınlıq etməyə başlayıblar. Lakin pərdənin və pəncərənin açıq qalması onların əməlinin ifşa olmasına səbəb olub. Həmin anları qonşuluqda yaşayan kişi lentə alaraq polisə şikayət edib. Əraziyə gələn polislər həmkarlarını saxlayıb.

Onlar iddia ediblər ki, spirtli içkinin təsiri altında olduqları üçün belə iyrənc əmələ yol veriblər. Polislərin cəza alacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.