Apellyasiya Arbitraj Tribunalı "Sabah" klubunun AFFA İntizam Komitəsinin qərarından verdiyi şikayətə baxıb.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Nihad Cabbarov barəsində 4 oyunluq cəza qərarı qüvvədə saxlanılıb.

Beləliklə, apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Qərarın tam forması 30 gün ərzində hazırlanaraq tərəflərə göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.