Sosial mediada yayılan təyyarədə çəkilən qəribə görüntü böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, təyyarədə adı açıqlanmayan xanım sərnişin pişiyini əmizdirib. Bildirilir ki, onun yanında əyləşən digər sərnişin qadının davranışından narahat olduğu üçün heyət üzvlərinə şikayət edib. Heyət üzvləri qadından bu əməlini dayandırmasını tələb edib. Lakin qadın bu tələbi rədd edib. Bu görüntülər sosial media bir neçə milyon dəfə izlənilib.

