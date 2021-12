Dünya aviaşirkətləri Milad ərəfəsində 2 mindən çox reysi ləğv etdi

Dünya aviaşirkətləri COVID-19 pandemiyası ilə bağlı Milad bayramı ərəfəsində 2 028 reysi ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat verib.

Qeyd olunub ki, ABŞ-ın ən böyük aviaşirkətlərindən biri olan “United Airlines” koronavirusun “omikron” ştamının yayılması və COVID-19-a yoluxma hallarının artması nəticəsində yaranan kadr çatışmazlığı səbəbindən təxminən 120 reysi ləğv edib.

Eyni səbəbdən ABŞ-ın “Delta” aviaşirkəti də dekabrın 23-də 90-a yaxın reysin ləğv edildiyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.