Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Prezident İlham Əliyev turnikdə 15 dəfə dartınaraq bir daha əla fiziki formada olduğunu nümayiş etdirib.

Bu görüntülər onu nümayiş etdirir ki, Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə idmanın müxtəlif növlərinin inkişafına qayğı ilə yanaşır, həm də idmanla fəal məşğul olur.

