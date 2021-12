“Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan onlayn mətbuat konfransında deyib.“Əlbəttə, biz bu mövzuda danışıqlara başlamaqda və sülh müqaviləsinin özünün imzalanmasında maraqlıyıq. Bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri danışıqların gündəliyini təklif etdilər ki, onun da bəndlərindən biri hərtərəfli sülh nizamlanması məsələsi idi. Bəli, biz bunda maraqlıyıq”, – Paşinyan bildirib.

