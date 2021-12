Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhər Ağa məscidindən paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşım rəsmi instaqram səhifəsində yayımlanıb.

Paylaşımda deyilir: "Allah bütün duaları qəbul etsin və öz mərhəmətini xalqımızdan əsirgəməsin!"

Qeyd edək ki, bu gün Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət ediblər.

