Dekabrın 28-də Sankt-Peterburqda keçiriləcək MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammiti keçiriləcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sammit çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə qeyri-rəsmi görüş keçirmək niyyətində olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazir Nikol Paşinyan “Facebook”da öz səhifəsində canlı yayımda deyib:

“Mən bu görüşə gedəcəm. Hələlik İlham Əliyevlə ikitərəfli görüşdən söhbət getmir, lakin qeyri-rəsmi görüşün baş tutacağı ehtimalı var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.