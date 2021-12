Türkiyə sərhədin açılması ilə Ermənistanı Rusiya və İranın təsirindən çıxaracaq - KİV

Türkiyənin “Takvim” qəzetinin köşə yazarı Bəkir Hazar bildirib ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaqda əsas məqsəd Ermənistanı Rusiya və İranın təsirindən çıxarıb Türkiyənin təsiri altına salmaqdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bəkir Hazar məqaləsində Qafqazda Türkiyənin xeyrinə olacaq prosesləri Türkiyənin xarici siyasətinin uğurlu addımlarından biri hesab edib.



O vurğulayıb ki, Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinin normallaşdırılması ilə Türkiyə Ermənistanı Rusiya və İranın təsirindən çıxaracaq, öz təsir oxuna daxil edəcək.



Bəkir Hazar erməni diasporunun Türkiyəyə qarşı artıq passivləşmiş addımlarını Türkiyənin növbəti qələbəsi hesab edib.

