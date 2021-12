Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Bu barədə Metbuat.az Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 07:49-da qeydə alınıb. Zəlzələ 3,8 bal gücündə olub, zəlzələ ocağı 68 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Qeyd edək ki, bu, noyabrın 30-dan bu günədək Xəzər dənizində qeydə alınan 3-cü zəlzələdir.

