Şimali Makedoniyada koronavirusun “Omicron” ştamına yoluxma aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yoluxma Skopye klinikalarından birində təsdiqlənib.

Virus daşıyıcısının Böyük Britaniyadan gəldiyi bildirilib.

