İsmayıllı rayonunda müəllim intihar edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Mican kənd sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Nəzakət Müzəffərli yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib.

O, coğrafiya müəllimi olub. Son vaxtlarda psixoloji sarsıntı keçirdiyi deyilir.

İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

