Bakıda mənzilə basqın edilib, xəsarət alan var

Bakıda mənzilə basqın olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Xətai Rayon Polis İdarəsinin 37-ci Polis Şöbəsinə dekabrın 21-də Bakı şəhər sakini C. Əliyevin tanışı, Sabirabad rayon sakini S. Şahbazova ilə birlikdə yaşadığı mənzildə olarkən açıq qalmış qapıdan girən 2 nəfərin onun qol və ayaq nahiyəsinə bıçaq və dəmir parçası ilə xəsarət yetirərək 120 manat pulunu və mobil telefonunu götürüb həmin qadınla birgə getmələri barədə məlumat daxil olub.

Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.



Əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən S. Şahbazova və Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş R. Əliyev saxlanılıb, digər bir nəfərin isə şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 181-ci maddəsi (quldurluq) ilə cinayət işi başlanıb.

Xətai Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

