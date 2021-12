Rusiyadan Bakıya gələn iki nəfər təyyarədə ÖLDÜ

Rusiyadan Azərbaycana gələn iki həmyerlimiz təyyarədə vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisələr eyni gündə baş versə də, fərqli reyslərdə qeydə alınıb.

Belə ki, dekabrın 23-ü axşam saat 10 radələrində Kazandan Bakıya gələn Rusiya vətəndaşı, 1963-cü il təvəllüdlü Faxrət Şıxıyev təyyarədə qəfildən ölüb.

İkinci hadisə isə həmin gün günorta saatlarında Moskva-Bakı reysində baş verib. Rusiya vətəndaşı, 1958-ci il təvəllüdlü Maqomed Kazımov da təyyarədə vəfat edib.

Hər iki şəxsin onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Murad Əhməd

