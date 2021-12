Bakıda tibb müəssisəsindən oğurluq olub

Bakıda tibbi müəssisəsindən oğurluq edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Nizami Rayon Polis İdarəsinin 23-cü Polis Bölməsinə dekabrın 22-də rayon ərazisindəki tibb müəssisələrinin birindən 14 ədəd kompyuter və 2 monitorun oğurlanması barədə məlumat daxil olub.

Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.

Əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini S. Mehdiyev müəyyən edilərək saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

