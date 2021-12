“Qazprom”un rəhbəri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

“Qazprom” Publik Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Aleksey Miller Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətndə deyilir:

"Hörmətli İlham Heydər oğlu,

“Qazprom” Publik Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyəti adından və şəxsən öz adımdan Sizi əlamətdar yubileyiniz – anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, firavanlıq, səmərli və uğurlu fəaliyyət, Azərbaycan naminə yeni genişmiqyaslı zəfərlər diləyirəm".

