Görüşə çağırdığı qız həyat yoldaşı ilə gəldi - VİDEO

Rusyada yaşayan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənovun başına iş gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Hüseyn bir xanımla görüşə getdiyini, amma gözlənilməz hadisə ilə qarşılaşdığını deyib:

"Əgər bir insan sənin xoşuna gəlirsə, həyəcanlanırsan. Onu görüşə dəvət etdim, oturub gözləyirdim. Qız görüşə bir oğlanla gəldi. Sakitcə, soruşdum kimdir? Cavab verdi ki, həyat yoldaşım. Mənim halımı təsəvvür edin. Ər-arvad və mən oturmuşuq, mən içki sifariş edirəm, biz içirik və onlar mənimlə foto çəkdirirlər. Bundan sonra görüşə gedəndə qızın manikürünü görmək istəmə bəhanəsi ilə əllərinin fotosunu istəyəcəm. Üzük olub-olmadığını görmək üçün".

Hüseyn daha sonra xanımın ona yazdığı mesajları bölüşüb.

