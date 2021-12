Gəncədə qadın dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə Gəncə şəhəri, Bakı küçəsi, ev 32 ünvanında qeydə alınıb.

Şəhər sakini, 1943-cü il təvəllüdlü Rahilə Səidova hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

