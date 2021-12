Zərdab rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Vüsal Şamilli özünü asıb.

İntiharın səbəbi bilinmir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

