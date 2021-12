Müğənni Yaşar Cəlilov 11 illik musiqi karyerası ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Tam vaxtıdır" verilişinə qonaq olan sənətçi aparıcı Vüsalə Kərimovanın ona dəstəyindən danışıb.

O, haqqında olan bütün məlumatları, arxiv fotolaları prodüserinə həvalə etdiyini bildirib.

Daha sonra Vüsalə Yaşara görə iki işindən ayrıldığını deyib.

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.