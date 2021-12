Müğənni Emil Bədəlovdan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin sosial mediada ailə fotosu yayımlanıb. Fotoda onun qızları və həyat yoldaşı da yer alıb. Onlar yeni il çəkilişi ediblər. Fotolar izləyicilərin marağına səbəb olub.

Həmin fotoları təqdim edirik:

