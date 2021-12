Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva sosial mediada yeni paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa instaqram hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, aktrisa xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.

