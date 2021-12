İnternetdə “Vətəndaşın büdcə bələdçisi” yerləşdirilib

Maliyyə Nazirliyi vətəndaşları dövlət büdcəsi ilə əlçatan formada tanış etmək məqsədilə 2022-ci il üçün dövlət və icmal büdcələrini özündə birləşdirən “Vətəndaşın büdcə bələdçisi” kitabını hazırlayaraq rəsmi internet səhifəsində yerləşdirib.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.



“Əvvəlki illərin büdcəsindən həcm və ünvanlılığı ilə fərqlənən 2022-ci ilin dövlət büdcəsi ölkəmizin qədəm qoyduğu yeni mərhələni, qarşıda duran çağırışları və reallıqları özündə əks etdirir. Vətəndaş öz həyatında xüsusi rol oynayan büdcə sənədində özünə lazım olan bütün məlumatları tapmalıdır. Ona görə də Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan “Vətəndaşın büdcə bələdçisi”ndə də bu məqamlara xüsusi üstünlük verilib”, - kitabın ön sözündə bildirilir.



Bələdçidə ölkəmizin büdcə sistemi, büdcə təqvimi, dövlət büdcəsinin strukturu, budcə-vergi siyasətinin prinsipləri, büdcə prosesi, 2022-ci il üzrə gəlir mənbələri və daxilolmalar, xərclərin istiqamətləri, o cümlədən prioritet xərclər, yerli gəlir və xərclər, eləcə də dövlət borcunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər barədə məlumatlar vətəndaşlara sadə anlaşılıqlı dildə izah olunur.



