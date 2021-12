Ağstafada bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Aşağı Kəsəmən kənd sakini - 1993-cü il təvəllüdlü Abdullayev Ələkbər şəxsi münasibətlər zəminində 1988-ci il təvəllüdlü Qazax rayon muğanlı kənd sakini Həmid Qəribova bıçaqla xəsarət yetirib.

Ə.Abdullayev polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

