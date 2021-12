Türkiyədə koronavirus xəstələrinin 10%-dən çoxu "omikron" ştamı ilə yoluxub.

Bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca tviter səhifəsində bildirib.

"Bu vəziyyətdə vaksinin gücləndirici dozasının tətbiqinə ehtiyac daha da artır”, - F.Koca deyib.



Ölkədə "omikron" ştamına ilk yoluxma halı dekabrın 11-də qeydə alınıb.

