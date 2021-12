“Azərbaycanlıya ərə getsəm, atam xoşbəxt olacaq”

"Azərbaycanda Nabranı, Xınalığı, Xaçmazı, Quba şəhərini və təbii ki, Bakının özünü çox bəyənirəm. Başqa yerləri də görmək istərdim. Bilirəm ki, Azərbaycanda çoxlu iqlim qurşaqları var. Yerli xizək kurortlarına getmək istərdim. Həmçinin məşhur yanan Yanardağ dağını görməyi arzulayıram".

Bu sözləri Rusiyanı "Kainat Gözəli" yarışmasında təmsil azərbaycanlı Ralina Ərəbova deyib.

O, "Sputnik"ə müsahibəsində adət-ənənələrə hörmətlə yanaşan ənənəvi Azərbaycan ailəsində tərbiyə aldığını qeyd edib.



Onun üçün kişinin dürüst olması, yaxınları üçün məsuliyyət daşıması vacibdir. Ralinaya görə, ən vacib şey kişinin öz can yoldaşına hörmət etməsi və sevməsidir.

