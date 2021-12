Xatirənin bu görüntüsü tənqid olundu - VİDEO

Müğənni Xatirə İslam qazi ailələri üçün Yeni il hədiyyəsi alıb. Bu görüntünü instaqram səhifəsində yayımlayan sənətçi, digər həmkarlarından onun ənənəsini davam etdirmələrini istəyib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə izləyiciləri isə Xatirənin bu paylaşımını tənqid edib.

Onlar ifaçıya "Sakitcə et. Niyə reklam edirsən" şərhini yazıb. Xatirə isə izləyicinin şərhinə "Növbəti sənət dostlarına belə ötürülür?" cavabını verərərk, ona təhqir yazıb.

Müğənni daha sonra "challenge"i Əməkdar artistlər Vasif Məhərrəmli və Könül Kərimoyava ötürdüyünü deyib.

