Cənubi Afrika arxiyepiskopu, Nobel Sülh Mükafatı laureatı Desmond Tutu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Afrika Respublikası rəsmi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Anqlikan arxiyepiskopu, Desmond Tutu 90 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, D.Tutu Cənubi Afrikada aparteidə qarşı mübarizə aparanlardan biri olub və buna görə 1984-cü ildə Nobel mükafatına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.