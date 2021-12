Yunanıstanın keçmiş prezidenti Karolos Papulyas bazar günü 92 yaşında vəfat edib.

Metbbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Afina Makedoniya İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb.

Papulyas tanınmış yunan siyasətçisi, 2005-2015-ci illərdə ölkə prezidenti, Panhellenik Sosialist Hərəkatının (PASOK) partiyasının nümayəndəsi, xarici işlər naziri (1985-1989 və 1993-1996) olub.

Qeyd edək ki, o, 1929-cu il iyunun 4-də Yunanıstanın şimal-qərbindəki Yannina şəhərində anadan olub.

