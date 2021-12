Yaddaş problemi olanların DİQQƏTİNƏ: Bu əlamətləriniz varsa...

Yaddaş problemləri çox vaxt yaşla bağlı olur. Altsheymer xəstəliyi və demans daha gec yaşlarda meydana gəldiyi üçün daha erkən yaşda yaddaş problemi olanlar bu pozğunluqlardan narahat olmadan əvvəl nəzarət edə biləcəkləri vəziyyətə diqqət etməlidirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu türk həkim Halit Yerebakan deyib.

O bildirib ki, stressli həyatınız varsa, bədəninizdə kortizol səviyyəsi yüksəlir: "Bədəni formada saxlayan bu stress hormonu hipokampus və beynin yaddaşla əlaqəli digər hissələrinə də təsir edir. Eynilə, narahatlıq stress kimi bədənə gəlir və beyinə də eyni təsir göstərir. Əgər narahatlığınız yüksəkdirsə, diqqətinizi cəmləyə bilmədiyiniz üçün yaddaş pozğunluğunuz olduğunu hiss edirsiniz".

Həkim əlavə edib ki, depressiya yaddaş problemlərinin başqa bir səbəbidir: "Əslində, mütəxəssislər depressiyanın yaddaş itkisinin səbəbi və ya simptomu olduğuna əmin deyillər. Lakin araşdırmalar depressiya ilə yaddaş problemləri də daxil olmaqla, idrak pozğunluqları arasında əlaqə olduğunu göstərir. Yaşdan asılı olmayaraq, menstruasiya zamanı və ya ondan əvvəl kiçik, lakin əhəmiyyətli koqnitiv pozğunluqlar baş verə bilər. Bu dövrlərdə baş verən əhval dəyişikliyi və yuxu problemləri yaddaşa təsir edə bilər. Yaxşı xəbər budur ki, bu vəziyyət qalıcı deyil, menstruasiyadan sonra hər şey normala qayıdır.

Əgər kifayət qədər yatmasanız, yaddaşınızın çox təsir görəcəyi normaldır. Dərin yuxu zamanı beyində yığılan zəhərli maddələr təmizlənir və sinirlər daha yaxşı işləyir. Əgər müntəzəm olaraq istifadə etdiyiniz dərmanlarınız varsa, onlar da yaddaşınıza təsir edə bilər. Siz həkiminizlə danışa və yaddaş problemlərinə səbəb olan aktiv maddələr olan dərmanları dəyişdirməsini xahiş edə bilərsiniz".

Halit Yerebakan qeyd edib ki, alkoqol və buna bənzər maddələrdən istifadə mərkəzi sinir sistemini ləngitməklə yaddaşa təsir edir: "Fakt odur ki, spirtli içkilərə aludə olan insanlarda beyin kiçilməsi baş verir. Tiroid problemləri, B12 və ya folik turşusu çatışmazlığı kimi vəziyyətlər də yaddaş problemlərinə səbəb ola bilər. Əgər belə problemlərlə qarşılaşdığınızı düşünürsünüzsə, ilk növbədə həkiminizlə məsləhətləşin, lazımi analizləri verin, həkiminizin tövsiyələrinə uyğun dərman və ya əlavələrdən istifadə edin. Həmçinin, yaddaş problemləri qəfil yaranarsa, gecikmədən mütəxəssisə müraciət edin".

