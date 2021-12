Millətimizi hədəflərinə çatdıracağıq - Ərdoğandan faiz AÇIQLAMASI

“Faiz varlını daha varlı, kasıbı daha kasıb edir. Faiz səbəb, inflyasiya nəticədir. Bu çarxı da pozacaq, millətimizi hədəflərinə çatdıracağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

“Türkiyənin qlobal böhranlardakı dayanıqlılığını nümunələrlə izah etməliyik. Yeni iqtisadi proqramımızı güclü infrasturktur üzərində inşa etdiyimizi vurğulamalıyıq.

Türkiyənin ən böyük 10 iqtisadiyyat arasında olması hədəfinə sürətlə irəliləyirik, bunun xəyal deyil, bir əl uzantısı məsafəyə qədər yaxınlaşdığını vurğulamalıyıq”, - dövlət başçısı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.